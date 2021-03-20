В Челябинской области возбудили дело о растрате в бюджетном учреждении 1,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после растраты более 1,5 млн рублей бухгалтером бюджетного учреждения Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Оперуполномоченными подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чесменскому району в ходе оперативных мероприятий установлено, что кассир-бухгалтер одного из бюджетных учреждений Чесменского района, женщина, 1963 года рождения, в период с 2017 по 2021 год, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. Следственным отделением ОМВД России по Чесменскому району Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщина потратила деньги на продукты питания, бытовую химию и другие свои хозяйственные расходы. Отмечается также, что по указанной статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.