Власти Исландии снизили уровень опасности для авиации в связи с извержением вулкана

ТАСС, 20 марта. Вулканическая активность после извержения в Исландии вулкана Фаградальсфьядль уменьшилась, власти понизили уровень опасности для авиации с красного до оранжевого. Об этом в субботу сообщило метеорологическое управление страны.

"Цветовой код [опасности] для авиации международного аэропорта Кеблавик был понижен до оранжевого, так как нет признаков появления пепла или продуктов вулканического извержения и нет непосредственной угрозы авиации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Извержение небольшое, и вулканическая активность несколько снизилась со вчерашнего вечера", - отмечается в Twitter управления.

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес началось в пятницу вечером. На месте извержения образовалась трещина длиной около 500-700 м.