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Два ребенка погибли в результате пожара в многоэтажке в Саратове

Детям было два года и девять лет

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Два ребенка погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Саратове в субботу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло загорание на шестом этаже девятиэтажного дома. Обнаружены двое пострадавших детей, медики констатировали [их] смерть", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что детям, по предварительным данным, было девять лет и два года.

Ранее сообщалось, что на месте работали три единицы техники.

По данным пресс-службы, в квартире на шестом этаже загорелись вещи на площади 10 кв. м. В 18:50 по местному времени (17:50 мск) была объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуация жителей дома не проводилась.

В новость были внесены изменения (18:41 мск) - добавлена информация о погибших

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