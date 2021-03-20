Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью погибшими в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

ДТП произошло 14 марта рядом с селом Мезенское в Заречном городском округе.

"По факту автокатастрофы, произошедшей на днях на Тюменском тракте, в которой погибли пять человек, в том числе двое детей и два медицинских работника из разных больниц Екатеринбурга, специализированный отдел по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи полицейского главка назначили экспертизы, отрабатывают различные версии случившейся трагедии, в том числе связанную с тем, что женщина-водитель могла либо отвлечься за рулем, либо задремать", - сказал Горелых.

Он добавил, что в день аварии находившиеся в легковом автомобиле люди возвращались с горячих источников.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым Volvo. Водитель и все пассажиры Kia скончались до прибытия скорой помощи. Дети в машине не были пристегнуты ремнями безопасности.