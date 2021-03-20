В Ставрополе задержали злоумышленников, напавших на мужчину с ребенком

ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, напавших 17 марта в Ставрополе на мужчину с трехлетним ребенком. Об этом написал в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Все помнят историю про нападение в Ставрополе двоих негодяев на мужчину, гулявшего с ребенком. Так вот, прошло всего несколько дней, а оба молодчика уже задержаны", - написал Владимиров.

Глава региона поблагодарил сотрудников органов правопорядка за оперативно проведенную работу.

Ранее в следственном управлении СК РФ по краю возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Хулиганство" и статьей "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и группой молодых людей произошел конфликт. Двое парней ударили в лицо мужчину, державшего за руку своего трехлетнего сына. В результате мужчина упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись.

Мужчина с двусторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован. По предварительным данным, ребенок не пострадал.