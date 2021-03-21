СМИ: в Колумбии спасли четырех застрявших в шахте горняков

БОГОТА, 21 марта. /ТАСС/. Операция по спасению четырех горняков, которые оказались под завалом в шахте, расположенной в западной части Колумбии, завершилась успешно. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в субботу днем на угольной шахте, расположенной в муниципалитете Кали (западный департамент Валье-дель-Каука). Группа шахтеров оказалась под завалом. Их коллеги вызвали на место происшествия спасателей и медиков. Спасенные горняки были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Власти начали расследование инцидента.