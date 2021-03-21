В Новосибирской области возбудили дело после пожара с тремя погибшими

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело после пожара в селе Шарчино, произошедшего в ночь на воскресенье, где погибли трое человек. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сообщила она.

Как уточнила Кулешова, пожар произошел в частном жилом доме. Во время тушения обнаружили тела трех человек, хозяина дома и еще двух мужчин. Личности, возраст погибших, а также точная причина их гибели устанавливаются. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.