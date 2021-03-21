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Восемь человек пострадали в ДТП в Краснодаре

Виновник аварии скрылся с места происшествия

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло в Краснодаре, пострадали восемь человек, среди которых один ребенок, виновник аварии скрылся, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Краснодару в воскресенье.

"Неустановленный водитель, двигаясь на автомобиле марки Renault Logan допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с другим Renault Logan. После столкновения виновник продолжил движение и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2114, который после этого врезался в дерево. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров: пятеро госпитализированы, троим назначено амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что среди пострадавших один ребенок, инцидент произошел на улице Ростовской, предполагаемый виновник ДТП оставил свой автомобиль и скрылся с места аварии. В связи с ДТП полиция проводит проверку, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности виновника аварии и его задержание.

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