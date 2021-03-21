Уголовные дела возбудили по фактам мошенничества с маткапиталом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции Красноярского края возбудили несколько уголовных дел по фактам мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала в отношении организатора и двух участников преступной группы, ущерб от деятельности которой оценивается в 50 млн рублей, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении организатора и двоих участников криминальной организации по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Кроме того, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество") и 159.2 ("Мошенничество при получении выплат") УК РФ", - сообщила Волк.

По предварительным данным, три жителя Красноярского края оформляли с женщинами, которые получили сертификаты и желали их обналичить, фиктивные сделки на приобретение непригодной для проживания недвижимости. Затем злоумышленники предоставляли недостоверные сведения об этих сделках в уполномоченные органы. Часть денежных средств в виде разницы между стоимостью сертификатов на маткапитал и рыночной ценой объектов недвижимости возвращалась клиентам. Оставшиеся деньги фигуранты дела присваивали себе.

"Преступное сообщество действовало с 2014 по 2018 год, имело четкую иерархическую структуру с распределением ролей. Следствие предполагает, что сообщники причастны к совершению не менее 100 противоправных деяний, ущерб от которых превысил 50 млн рублей", - отметил представитель МВД.