В Петербурге заключенный убил сокамерника в камере СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Петербурге в отношении осужденного за разбой мужчины по подозрению в убийстве сокамерника в СИЗО "Кресты", сообщили журналистам в воскресенье в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, 1987 года рождения, осужденного за разбой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый 20 марта 2021 года в камере СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе ссоры совершил убийство 38-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Погибший обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый нанес сокамернику множество ударов самодельным колющим предметом. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.