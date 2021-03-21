Полиция разыскивает подростков, потушивших Вечный огонь в Тольятти

ТАСС, 21 марта. Полицейские разыскивают подростков, которые потушили Вечный огонь в парке Победы в Тольятти, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД России по региону.

"По факту обращения в полицию проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение. Лица устанавливаются по видео, ориентировка отправлена в школы", - сказал собеседник.

По информации администрации Тольятти, работу Вечного огня восстановили. В совершении правонарушения подозреваются трое подростков, на вид 13-15 лет. Информация о тушении огня направлена в дежурную часть УМВД России по городу.

На видео, размещенном в YouTube, видно, как трое подростков стоят у Вечного огня, тушат его, после чего разбегаются.