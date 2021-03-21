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В Самарской области погибли женщина и ребенок, провалившиеся в полынью

ЧП произошло в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Женщина с ребенком провалились в полынью на реке Кривуша в Новокуйбышевске, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Самарской области.

"21 марта два человека погибли, провалившись в промоину. Трагедия произошла в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша около Нефедовского причала. В 18:35 о происшествии сообщили очевидцы. Женщина и ребенок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лед", - говорится в сообщении службы.

Из-за высокого сугроба и тонкого льда они не смогли самостоятельно выбраться, был направлен поисково-спасательный отряд Новокуйбышевска. В 19:30 тела доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.

По данным синоптиков, в Самарской области наступила оттепель. В воскресенье воздух прогрелся до 0…+3 градусов, в начале недели ожидается потепление до +5 градусов.

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