Из-за прорыва на теплосетях 94 дома во Владивостоке осталась без отопления

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Аварийные бригады Приморских тепловых сетей (филиал "Приморская генерация" АО "ДГК") устраняют аварию на магистральных теплосетях во Владивостоке в районе улицы Борисенко. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "ДГК", под ограничение теплоснабжения попали 94 дома.

"Ремонтные бригады уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях. Для обеспечения безопасности выполняемых ремонтов временно ограничено движение автотранспорта, проезд возможен по одной полосе", - сообщили в пресс-службе.

Завершить ремонт энергетики планируют до конца дня.

Сегодня во Владивостоке ясно, температура воздуха около плюс 5 градусов.