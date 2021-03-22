В Иркутске ликвидировали открытое горение на месте пожара в торгом центре

ИРКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в Иркутске, где в понедельник загорелся цветочный магазин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В 09:58 (04:58 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, площадь пожара составила 100 кв. м. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались пять человек персонала. Пожарные вынесли из помещения магазина два газовых баллона.

Сообщение о пожаре поступило в понедельник в 08:57 (03:57 мск). Произошло возгорание в цветочном магазине, расположенном в пристройке к торговому центру "Первомайский".