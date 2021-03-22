В Петербурге обнаружили крупный склад с контрафактным алкоголем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга склад с производством контрафактного алкоголя, откуда изъяли более 3,5 тыс. бутылок водки, а также тару для ее розлива, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Удалось установить место изготовления поддельной алкогольной продукции. Полицейскими по указанному адресу был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято свыше 3,5 тыс. бутылок водки различных торговых наименований общим объемом свыше 1 тыс. л. Также полицейские обнаружили бочку объемом 1 тыс. л и множество единиц тары, подготовленной под розлив продукции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, склад находился на Софийской улице в гаражном кооперативе. Установить его местонахождение удалось после гибели двух человек во Фрунзенском районе города, которые, предположительно, отравились суррогатным алкоголем.

Сейчас полиция устанавливает организаторов подпольного производства. В главке также предоставили видеозапись обыска на складе, на которой показывается, что на подпольном производстве разливали водку, имитируя известные бренды, в том числе Smirnoff, Finsky Ice, "Талка" и другие.