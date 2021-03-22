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Во Владимирской области три человека пострадали при пожаре

В их числе есть ребенок

ТАСС, 22 марта. Пожар произошел в многоквартирном доме в Муроме во Владимирской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"При пожаре пострадали три человека: мужчина 1978 года рождения, девочка 2014 года рождения и женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, информация о пожаре в квартире на первом этаже многоквартирного дома № 10А на улице Чкалова в Муроме поступила в 09:33, пожарные спасли двух человек, в том числе одного ребенка. Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 11 человек и три единицы техники.

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