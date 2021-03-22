В Астраханской области обнаружили тело одного из двух пропавших рыбаков

АСТРАХАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Тело мужчины 1963 года рождения, который 17 марта вместе со своим знакомым выехал на рыбалку в Астраханской области и пропал, нашли в реке Ахтубе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в понедельник.

"20 марта путем траления у правого берега Ахтубы в районе села Сеитовка обнаружили тело одного [рыбака] 1963 года рождения. Поиски продолжаются", - рассказали в Следственном комитете.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что найденное тело передали экспертам для установления причины смерти.

Ранее следователи организовали проверку из-за безвестного исчезновения двух мужчин 1959 и 1963 г. р., выехавших на рыбалку. Связаться с ними не было возможности, так как их телефоны оказались выключенными. 18 марта во время поисков на берегу реки удалось обнаружить запертый автомобиль пропавших местных жителей.