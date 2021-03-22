В Калининграде задержали двух мужчин, подозреваемых в серии разбойных нападений и грабежей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Калининграде двух мужчин, которые подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей, в том числе похищении около 2 млн рублей у инкассатора. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, в декабре 2019 года в Калининграде злоумышленники напали на работника коммерческой организации, который собирал выручку с торговых точек. Заблаговременно изучив маршрут его передвижения, налетчики дождались, когда инкассатор объедет все магазины и соберет максимальную сумму. На выходе из очередного павильона они распылили в лицо мужчине газовый баллончик, избили его и похитили из автомобиля пакеты с деньгами. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, один из задержанных причастен также к нападению на руководителя юридических фирм в ноябре 2018 года. Предполагается, что он действовал вместе с подельниками. Злоумышленники, вооружившись обрезками металлических труб, избили мужчину, а затем похитили у него портфель с деньгами и документами. Этот же фигурант подозревается в ограблении женщины, индивидуального предпринимателя. В марте 2019 года он с неизвестным похитил у потерпевшей деньги, ноутбук и мобильный телефон.

"Полицейские выяснили, что соучастники тщательно готовились к преступлениям: следили за потенциальными жертвами, выбирали безлюдные места и прорабатывали маршруты. В результате оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемые задержаны", - добавила представитель МВД.

Полицейские с участием водолазов специального отряда быстрого реагирования обследовали акваторию Калининградского залива в районе Эллингов. Там фигуранты могли прятать предметы, которые имеют значение для следствия.

Возбуждены уголовные дела по статьям о разбое и грабеже (ст. 161 и 162 УК РФ). Задержанный 59-летний калининградец и его 55-летний подельник арестованы.