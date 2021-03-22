Суд в Туле оштрафовал двух адвокатов и юриста по факту мошенничества на 1 млн рублей

ТАСС, 22 марта. Суд вынес обвинительный приговор двум адвокатам и юристу в Туле за мошенничество на 1 млн рублей и назначил наказание в виде штрафа и запрета на адвокатскую деятельность. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Судом вынесен обвинительный приговор в отношении трех лиц за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". Следователями проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая, которые позволили доказать причастность двух адвокатов и юриста к совершению преступления. Злоумышленникам назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 400 и 250 тыс. рублей соответственно и запрет заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года адвокаты, нанятые для защиты обвиняемого по уголовному делу, ввели в заблуждение сына обвиняемого и самого обвиняемого по поводу возможности избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты предложили передать им денежные средства в размере 1 млн рублей якобы для дальнейшей передачи должностному лицу в качестве взятки за решение вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина передал им указанную денежную сумму.