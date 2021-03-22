{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E

Оба их пилота катапультировались, сообщило центральное информационное агентство Тайваня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 марта. /ТАСС/. Два легких учебно-боевых истребителя F-5E тайваньских ВВС в понедельник потерпели крушение, оба их пилота катапультировались. Об этом сообщило центральное информационное агентство Тайваня.

Инцидент произошел у побережья южного уезда Пиндун во время группового тренировочного полета с участием четырех машин этого типа. Два самолета через некоторое время после взлета с авиабазы исчезли с радаров, предположительно, столкнувшись в воздухе.

В зоне бедствия развернута поисковая операция с участием вертолетов и кораблей береговой охраны.

Теги
Китай
Полковник ФСБ Черкалин просит суд рассмотреть его дело в особом порядке
Как следует из материалов дела, бывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве
Читать полностью