Экс-начальник управления нижегородского Минимущества подозревается в превышении полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Бывший начальник управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2020 года начальник управления, обладая информацией о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, для извлечения выгоды имущественного характера зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в аукционе. В ноябре 2020 года подконтрольная бывшему чиновнику фирма благодаря созданным им условиям выиграла аукцион и получила в аренду пять земельных участков, расположенных на территории Нижнего Новгорода.

В СК добавили, что своими действиями подозреваемый причинил ущерб, в том числе одной из коммерческих фирм, на сумму 150 тыс. рублей. "В настоящее время следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий, в том числе с целью изъятия необходимой для следствия документации совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону проводятся обыски", - сказано в сообщении.

С занимаемой должности подозреваемый уволен. По данным сайта министерства, осенью управление возглавлял Эльдар Кутуев.