В Японии предупредили о возможности сильного повторного землетрясения

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Более сильный афтершок, чем произошедшее 20 марта на северо-востоке страны землетрясение, может произойти в сравнительно скором времени в Японии. К такому выводу пришли в правительственном комитете по исследованию землетрясений.

"Бывали случаи, когда после землетрясения происходило еще более мощное землетрясение", - отметил на пресс-конференции в понедельник представитель правительственного комитета, допустив возможность землетрясения магнитудой 7,0. В связи с этим местных жителей также призвали к бдительности и осторожности.

В комитете также пришли к выводу, что землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 20 марта на северо-востоке страны, было афтершоком так называемого Великого восточнояпонского землетрясения, 10 лет назад произошедшего в этом же регионе. За прошедшие годы в этом же районе неоднократно происходили сильные землетрясения, которые также признавались афтершоками разрушительного землетрясения 2011 года.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии 20 марта. Эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги, очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на расположенных в том регионе атомных объектах, включая АЭС "Фукусима-1". В результате удара стихии пострадали более десяти человек.