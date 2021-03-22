СМИ: в Таиланде задержали двух россиян по подозрению в подделке документов

БАНГКОК, 22 марта. /ТАСС/. Полицейские курортного города Паттайя задержали двух российских граждан по подозрению в производстве и продаже поддельных документов. Об этом в понедельник сообщает издание The Pattaya News.

"Два гражданина России производили поддельные выписки из банков и продавали их другим россиянам посредством социальной сети "ВКонтакте", - приводит издание слова представителя полиции.

Как отмечает The Pattaya News, подобные выписки необходимы для оформления и продления пенсионных виз.

Задержанные, 59-летняя женщина и 63-летний мужчина, также обвиняются в незаконной трудовой деятельности, которую они вели без разрешения на работу.

По данным полиции, после окончания судебного разбирательства россиян должны депортировать.