В Смоленской области госпитализировали еще двух школьников с признаками отравления

ТАСС, 22 марта. Число школьников, у которых выявлены признаки острой кишечной инфекции, в Дорогобужском районе Смоленской области увеличилось до 26 человек, из них 12 госпитализированы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"По последним данным, в Дорогобужском районе выявлено 26 детей с признаками острой кишечной инфекции, из них 12 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Остальные 14 детей находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное, сообщили в департаменте здравоохранения по региону. В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области проводится эпидемиологическое расследование, добавили в ведомстве.

В выходные пресс-служба управления СК по региону сообщала, в больницу с признаками кишечной инфекции обратились 24 учеников третьего, четвертого, шестого и восьмого классов Верхнеднепровской школы № 2 Дорогобужского района, десять из них госпитализировали.