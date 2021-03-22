В Балашихе в частном доме произошел взрыв бытового газа

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали во время взрыва бытового газа в частном доме в Балашихе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Балашихе в деревне Полтево на улице Ильинской, 21, предположительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в частном трехэтажном доме, произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. В результате происшествия пострадали два человека", - сказал собеседник.

По его словам, пожарно-спасательные подразделения работают в настоящее время на месте происшествия.

Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила ТАСС, что ведомство организовало проверку в связи с произошедшим хлопком газа. "В ходе проверки, проведение которой поручено Балашихинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - сказала она.