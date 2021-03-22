В Нижегородской области двое мужчин получили тюремные сроки за убийство беременной женщины

ТАСС, 22 марта. Суд вынес приговор двум мужчинам, которые признаны виновными в жестоком убийстве беременной женщины и поджоге ее квартиры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Двое мужчин признаны виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущество путем поджога")", - говорится в опубликованном сообщении.

В ноябре 2019 года двое мужчин находились в гостях у женщины, где распивали спиртное. В какой-то момент они напали на хозяйку квартиры и нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. Потерпевшая находилась на 5-м месяце беременности, и оба подельника достоверно знали о ее состоянии.

"С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемые подожгли квартиру и скрылись с места преступления. Приговором суда 20-летнему подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, его 28-летнему подельнику - 17 лет лишения свободы, обоим - с отбыванием в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.