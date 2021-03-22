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Серия хлопков газа произошла в пяти частных домах в Подмосковье

На местах проводится проверка

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Серия хлопков бытового газа произошла в пяти частных домах в деревне Полтево в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Около 7 часов вечера в пяти частных домах в деревне Полтево произошла серия хлопков бытового газа. Жильцам домов на месте была оказана медицинская помощь. Никто из них не госпитализирован", - сообщила Врадий.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Опрашиваются жильцы домов, проводится проверка.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате взрыва газа на улице Ильинской, 21, предположительно, произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами и пострадали два человека.

Прокуратура также проводит проверку по факту происшествия.

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