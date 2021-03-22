Информация о взрыве бытового газа в частном доме в Балашихе не подтвердилась

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Скачок давления газа стал причиной возгорания в частном доме в Балашихе. От газоснабжения отключены почти 60 домовладений в районе инцидента, сообщили ТАСС в Министерстве энергетики Московской области.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в частном трехэтажном доме, на Ильинской улице, предположительно, произошел хлопок бытового газа в результате чего произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами.

"По информации оперативной дежурной группы АО 2 "Мособлгаз", которая своевременно прибыла на место происшествия, в частном доме в деревне Полтево, в 18:06 мск в сети произошло завышение давления газа. По двум частным домам в связи с завышением давления произошел скачок давления газа, который стал причиной разрыва газоиспользующего оборудования, как следствие в доме произошло возгорание на площади 1 кв. м, два человека получили незначительные царапины и ссадины, от госпитализации отказались", - сообщили в министерстве.

Аварийная бригада "Мособлгаза", на чьем обслуживании находится газовое оборудование, оперативно прибыла на место, перекрыла газ.

"В настоящее время от газоснабжения отключено 59 домовладений. Пожар был локализован силами МЧС, проводится обход и ревизия оборудования в соседних домах. После окончании проверки в течение нескольких часов газоснабжение в домовладениях будет восстановлено. В причинах происшедшего сейчас на месте разбирается техническая комиссия", - заключили власти.