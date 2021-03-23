Следователи проверят условия жизни в "Доме актера" в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. СУ СК России по Ростовской области проверит условия жизни людей в "Доме актера" в Ростове-на-Дону, являющемся объектом культурного наследия, после участия жильцов дома в передаче на Первом канале, где те рассказали о непригодных для жизни условиях в здании. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В эфире федерального ТВ обсуждалась ситуация, произошедшая с жителями "Дома актера" в Ростове-на-Дону, которые вынуждены проживать в доме без ремонта, опасаясь за жизнь и здоровье. В программе жильцы дома рассказали, что они проживают в тяжелых условиях более 10 лет, несмотря на то, что местная администрация обещала переселить их в указанные помещения временно. По данному факту в СУ СК России по Ростовской области организована проверка.", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ростовской области доложить об обстоятельствах произошедшего, а также о планируемых мероприятиях, направленных на восстановление прав граждан.

22 марта в эфире Первого канала жильцы "Дома актера" в Ростове-на-Дону рассказали о непригодных для жизни условиях в здании: больших трещинах в стенах, плесени и отсутствии теплоснабжения.

"Дом актера" в Ростове-на-Дону является объектом культурного наследия регионального значения и был построен в период с 1935 по 1938 год, здание возводилось с целью заселения в него актеров ростовского театра им. Горького. После того, как в 1980-е в "Доме актера" произошел пожар, в часть здания, ставшую нежилой, стали самовольно заселяться творческие деятели города.