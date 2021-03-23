На Камчатке завели дело о хищении против директора автономной некоммерческой организации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по факту хищения чужого имущества, вверенного виновному, возбуждено против директора государственной Автономной некоммерческой организации "Камчатский туристский информационный центр" (АНО "КТИЦ"), сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемая, являясь директором АНО "КТИЦ", будучи осведомленной о том, что выплаты компенсационного характера ей, как директору организации, устанавливаются не иначе как на основании решения правления организации, без согласования данного вопроса в установленном порядке с остальными членами правления и учредителем АНО "КТИЦ", подписала протоколы о выплате ей премий в общей сумме более 1 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора АНО "КТИЦ". Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.