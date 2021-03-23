На Сахалине организовали проверку после публикаций о нападении бездомной собаки на ребенка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по публикации СМИ о нападении в городе Долинске на юге Сахалина бездомной собаки на девятилетнюю девочку, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Долинской городской прокуратурой организована проверка. В рамках проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка исполнению законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе.

В понедельник вечером в СМИ появилась информация о том, что бездомная собака напала на девятилетнюю девочку в Долинске. По информации СМИ, ребенок пострадал, ей пришлось наложить швы.

В Минздраве Сахалинской области сообщили, что инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Ребенок был доставлен в медучреждение родителями. Девочка получила несколько рваных ран, но лицо не пострадало. Жизни ребенка ничего не угрожает.

В администрации Долинского района уточнили, что на ребенка нападала не одна собака, а стая, которая уже прошла программу отлова и была выпущена обратно на улицу. Обычно после стерилизации животные становятся менее агрессивными. Муниципальные власти распорядились, чтобы в течение сегодняшнего дня был произведен повторный отлов этой агрессивной стаи.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал неудовлетворительной работу глав районов с проблемой бездомных собак. Он поставил перед мэрами задачу - ускорить строительство приютов для безнадзорных животных. Планируется, что межмуниципальные приюты появятся в северной, центральной и южной частях Сахалина, а также на Курилах. На территории каждого объекта обустроят помещения для временного и длительного содержания собак, предусмотрят комнаты для ветеринаров, крытые вольеры и площадки для выгула. Здания будут иметь одноэтажные конструкции - модульные и быстровозводимые. Одновременно в приютах смогут содержать несколько тысяч животных, рассказали в правительстве Сахалинской области.

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