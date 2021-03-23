{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В городе Артем в Приморье загорелся склад

Площадь пожара составляет 400 кв. м

ТАСС, 23 марта. Пожарные тушат возгорание площадью 400 кв. м в складском помещении в приморском городе Артем под Владивостоком, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о том, что на улице Вахрушева горит складское помещение. В ходе разведки было установлено, что горит крыша из сендвич панелей. По предварительной информации общая площадь пожара составляет 400 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. В тушении задействованы 23 человека и 7 единиц техники.

Теги
РоссияПриморский край
Стрельба в США
WSJ: шесть человек погибли при стрельбе в Колорадо
Среди жертв есть полицейский, пишет газета The Wall Street Journal
WSJ: шесть человек погибли при стрельбе в Колорадо
Читать полностью