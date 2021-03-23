Экс-директора предприятия-поставщика топлива в Хабаровском крае обвинили в завышении цен

ХАБАРОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Следователи обвинили бывшего главу ООО "Межрайтопливо" в завышении цен при закупке топлива для прибрежных районов Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

"По версии следствия, в 2019 году генеральный директор, используя свои полномочия, создал условия для победы определенной коммерческой организации в конкурсе на поставку нефтепродуктов для социальных нужд Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов. В дальнейшем он неправомерно заключил с данной организацией дополнительное соглашение об увеличении стоимости поставляемого топлива, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ООО "Межрайтопливо", а также иной коммерческой организации, которая участвовала в конкурсе на поставку нефтепродуктов в Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы", - говорится в сообщении.

Ущерб министерству жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от действий руководителя предприятия превысил 4 млн рублей. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.