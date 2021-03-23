Под Красноярском один человек погиб при пожаре в реабилитационном центре

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в реабилитационном центре в поселке Сорокино Манского района Красноярского края, один человек погиб, трое пострадали. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в трехэтажном частном жилом доме. По предварительной информации, дом передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда "Инициатива Добра". Травмированы три человека, один погиб", - сказал представитель ведомства. Пожар был потушен в 03:00 во вторник (23:00 мск понедельника). Самостоятельно эвакуировались из здания девять человек.

Площадь пожара составила 375 кв. м, в тушении участвовали 14 человек, привлекали шесть единиц техники. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки.

В региональной прокуратуре ТАСС сообщили, что начали проверку по данному факту. В ведомстве также подтвердили, что в здании находился благотворительный фонд.

По информации самого фонда, он был создан в 2014 году и оказывает помощь в том числе детям-инвалидам, пенсионером, беженцам, бездомным, занимается реабилитацией людей, находящихся в алкогольной и наркотической зависимости.

В новость были внесены изменения (05:10 мск) - добавлены подробности