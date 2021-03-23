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В жилом доме в ХМАО произошел пожар

Пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Пожар произошел во вторник ночью в двухэтажном частично расселенном доме в городе Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади 150 кв. м. Эвакуировались семь человек, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 22:50 (20:50 мск) диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частично расселенном доме в городе Лянторе. На момент прибытия первых расчетов наблюдалось задымление в чердачном помещении. Пожар локализован в 00:55 (22:55 мск), ликвидация открытого горения в 01:47 (23:47 мск) на площади 150 кв. м", - гооворится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавших нет. Всего из дома до приезда пожарных эвакуировались семь человек. От МЧС России к работам по ликвидации пожара привлекались 26 человек и пять единиц техники.

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