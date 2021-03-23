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В Якутии при пожаре в частном доме пострадали женщина и ребенок

Возгорание ликвидировали на площади 64 кв. м

ЯКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Пожар произошел утром во вторник в двухэтажном частном доме в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии. Пострадали женщина и ребенок, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"На момент прибытия пожарного подразделения через четыре минуты строение горело открытым огнем. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали женщина и ребенок 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что в тушении пожара участвовали 28 человек, привлекли три единицы техники.

Как уточнили в МЧС, пожар ликвидирован на площади 64 кв. м.

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