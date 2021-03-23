Под Красноярском возбудили дело после гибели пациента при пожаре в реабилитационном центре

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациента при пожаре в реабилитационном центре в поселке Сорокино Манского района Красноярского края. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В результате сильного задымления от отравления продуктами горения скончался 60-летний пациент, еще трое мужчин эвакуировались самостоятельно, разбив окно на втором этаже. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщили в СК.

Наряду с другими следствие рассматривает и версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается служебная документация, устанавливается местонахождение владельца учреждения.

Как сообщил ТАСС глава района Артем Черных, центр расположен в частном доме, который принадлежит одному из учредителей. Он функционирует более 15 лет и оказывает услуги алко- и наркозависимым, а также людям без места жительства. "На момент возгорания [в здании] были 11 человек. Управляющий центра среди пострадавших, находится в больнице с переломами. Месяц назад была проверка пожарных, замечания были устранены, со слов директора фонда", - сказал он.

Пожар произошел в реабилитационном центре в поселке Сорокино в ночь на вторник. Как сообщали в региональном главке МЧС, в результате происшествия один человек погиб, трое пострадали. Пожар был потушен в 03:00 во вторник (23:00 мск понедельника). Площадь пожара составила 375 кв. м. Сообщалось, что самостоятельно эвакуировались из здания девять человек. В региональной прокуратуре ТАСС сообщили, что начали проверку по данному факту.

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