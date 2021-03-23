Главе Троицка изменили меру пресечения на домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник изменил меру пресечения главе города Троицка Челябинской области Александру Виноградову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

12 марта Виноградов был помещен под стражу на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Александра Виноградова, изменил постановление Троицкого городского суда, которым главе Троицка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 12 мая 2021 года. Мера пресечения изменена облсудом на домашний арест на тот же срок", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году глава города, превышая свои полномочия, инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта стороннему предприятию. Это повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.