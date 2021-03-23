Суд оставил под домашним арестом замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана во вторник оставил под домашним арестом заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Олега Степущенко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Приволжского районного суда города Казани от 12 марта 2021 года в отношении Степущенко Олега Александровича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката Рылова - без удовлетворения", - сказал судья.

12 марта Приволжский районный суд города Казани избрал в отношении Степущенко меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая.

"У нас два момента, первый - это непричастность, на которую мы указываем, ссылаемся на то, что в материалах, представленных в суд с ходатайством следователя, никаких сведений о причастности к преступлению моего подзащитного, не имеется. Кроме того, в ходе рассмотрения в суде первой инстанции сам следователь, отвечая на вопрос защиты, указал, что у следствия не имеется никаких оснований о том, что Степущенко, либо кто-либо из его близких родственников, либо близких лиц, получил какие-либо денежные средства. Поэтому мы считаем, что и преступления нет, причастность к преступлению, в котором он сейчас обвиняется, не установлена", - сказал на заседании адвокат.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летнего заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики, не назвав его имени. Уточнялось, что мужчину подозревают в совершении преступлений по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").