В центре Петербурга из-за прорыва теплотрассы забил фонтан кипятка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Фонтан кипятка образовался на Исполкомской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга из-за прорыва теплотрассы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В 11:00 23 марта 2021 года специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" после поступившего сообщения приступили к ликвидации последствий дефекта на трубопроводе по адресу Исполкомская улица, 17", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыла бригада ремонтников. Окончание ремонтных работ запланировано на 9:00 мск 24 марта.

На улице образовалось большое облако пара. В зону вытекания кипятка могли попасть автомобили. Ответственность предприятия застрахована.

Как сообщили в пресс-службе оператора наземного общественного электротранспорта в Петербурге "Горэлектротранс", из-за аварии по улице Исполкомской с 11:00 остановлено движение трамваев.