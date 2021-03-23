ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. В Северной Осетии возбудили уголовное дело из-за убийства двух местных жителей и покушения на жизнь еще одного мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственным отделом по Моздокскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 23 марта в одном из ресторанов Моздока неизвестный ранил ножом двух посетителей. От полученных ранений один из них - 31-летний мужчина - умер в реанимационном отделении Моздокской районной больницы. Другой - 29-летний местный житель - в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

После происшествия родной брат убитого ранил подозреваемого ножом. Позднее тот умер в больнице.

Поскольку родной брат убитого - военнослужащий, уголовное дело в отношении него расследует военно-следственный отдел по владикавказскому гарнизону.