В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

ИЖЕВСК, 23 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 11-детней девочки в удмуртском городе Сарапуле, подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя г. Сарапула, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, поздним вечером 22 марта в сарапульской квартире было обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти, личность злоумышленника была установлена в результате совместных с полицейскими оперативных мероприятий. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний ранее судимый мужчина, оказавшийся знакомым матери погибшей. Следствием готовятся материалы с ходатайством в суд о заключении задержанного под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Удмуртии сообщили журналистам, что по факту гибели девочки в том числе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). В ведомстве уточнили ТАСС, что в рамках второго уголовного дела будут проверены действия органов системы профилактики. Собеседник агентства уточнил, что погибшая девочка характеризовалась положительно, нигде на учете не состояла, а характеристики ее матери будут выясняться в ходе прокурорской проверки.

В пресс-службе главы и администрации Сарапула сообщили, что родителям ребенка в настоящее время оказывается психологическая помощь, власти города и администрация школы, где училась девочка, окажут помощь в организации похорон. Кроме того, по инициативе городских властей с родителями школьников Сарапула при помощи мессенджеров будут проведены профилактические мероприятия.