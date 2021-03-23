В Брянске силовики задержали трех последователей экстремистской организации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Следователи задержали трех жителей Брянска, которые являются последователями межрегионального запрещенного в РФ экстремистского общественного объединения "Союз славянских сил Руси" ("Граждане СССР") и подозреваются в организации деятельности организации. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Брянской области.

"Двое подозреваемых задержаны (по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации" - прим. ТАСС), у третьего взято обязательство о явке, по месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для предварительного следствия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с августа 2019 года трое подозреваемых, являясь членами "Союза славянских сил Руси", проводили собрания, где обсуждали вопросы, связанные с захватом власти на территории Российской Федерации. "[Они] обсуждали вопросы, связанные с захватом власти на территории Российской Федерации, нелегитимности силовых структур и ведомств, вовлекали в объединение новых участников, выдавая за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству СССР", - добавили в пресс-службе.

На данный момент следователи решают вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, согласно которой фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.