В Татарстане прокуратура требует возбудить дело из-за раненной из арбалета собаки

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. В Татарстане Зеленодольская городская прокуратура требует возбудить уголовное дело в связи с жестоким обращением с животным после сообщения в социальных сетях о собаке со стрелой от арбалета в голове. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее в соцсетях появились фотографии раненой собаки, сообщалось, что она бездомная. Как уточнил ТАСС старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, информацию передали в прокуратуру города Зеленодольск для организации проверки по факту жестокого обращения с животным. Выяснение обстоятельств случившегося и установление виновных лиц поручат сотрудникам полиции, отметил он.

"По итогам проверки выявлены нарушения уголовного законодательства - в действиях неустановленных лиц содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным"). В связи с этим городской прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании", - говорится в сообщении.