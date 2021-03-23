NYT: один человек погиб при пожаре в доме престарелых в пригороде Нью-Йорка

ТАСС, 23 марта. По меньшей мере один житель дома престарелых погиб, еще около 20 человек доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести в результате пожара в пригороде Нью-Йорка, Спринг-Вэлли. Об этом сообщает во вторник газета The New York Times.

К настоящему времени пожар не удалось локализовать полностью, сообщил Крис Кир, координатор пожарной охраны округа Рокленд. При тушении пропал один из пожарных, находившихся в горящем здании, его поиски продолжаются.

По словам официальных лиц, местные власти были вызваны на место пожара, в дом престарелых Evergreen Court, незадолго до часа ночи. Пламя распространилось по всему трехэтажному зданию, на место происшествия выдвинулись пожарные из 23 отделений.

Как сообщает газета, по официальным данным, на объекте проживало от 100 до 130 жителей, но неясно, сколько именно из них присутствовало во время инцидента. Координатор пожарной охраны также сообщил, что полиция и спасатели проводят проверку, чтобы убедиться, что все жители были посчитаны.

Причина возгорания неизвестна.