Директор компании обвиняется в хищении средств на строительство дома для ульяновских сирот

УЛЬЯНОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области предъявило обвинение директору компании "Сельстрой Поволжье" в мошенничестве, в результате которого были похищены средства на строительство дома для детей-сирот в рабочем поселке Новая Майна. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством во вторник.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области предъявлено обвинение директору ООО "Сельстрой Поволжье" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Он обвиняется в хищении денежных средств, предназначенных для социально незащищенной категории лиц - детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, руководитель компании заключил с министерством строительства жилищно-коммунального комплекса и транспорта по Ульяновской области госконтракт на участие в строительстве многоквартирного дома на улице Микрорайон в рабочем поселке Новая Майна для детей-сирот. Построенный дом оказался непригодным для проживания из-за многочисленных недостатков. Несмотря на это, глава компании передал здание на баланс органов исполнительной власти региона. В результате квартиры были предоставлены детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

В процессе эксплуатации дома выявлены многочисленные дефекты, а также несоответствия техническим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. В частности, были нарушены требования безопасности при возведении фундамента, отсутствовал утеплитель под полом и по периметру наружных стен, нарушены герметичность полов в жилых комнатах и санузлах, а также требования вентиляции дома. По данным экспертного заключения, нормальная эксплуатация дома при его текущем техническом состоянии невозможна. При этом стоимость устранения дефектов сравнима с ценой нового строительства. Министерству строительства жилищно-коммунального комплекса и транспорта по Ульяновской области был причинен ущерб на сумму более 17 млн рублей.

Суд наложил обвиняемому запрет на определенные действия. Так, ему нельзя покидать место жительства с 22:00 (21:00 мск) до 06:00 (05:00 мск), общаться со свидетелями и потерпевшими, пользоваться интернетом, перемещения будут отслеживаться с помощью электронного браслета. В случае нарушения запретов суд может изменить меру пресечения на более строгую.

Следственное управление СК РФ по Ульяновской области также продолжает расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, принявших дом на баланс. Следствие направило письмо в правительство Ульяновской области о необходимости расселения жильцов и предоставления им благоустроенного жилья, отвечающего всем санитарно-техническим нормам.