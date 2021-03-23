Задержаны еще пять членов террористического сообщества из колонии в Калмыкии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Силовики задержали еще пять человек, ранее отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, по уголовному делу о создании террористического сообщества и участия в нем, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ.

"В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления задержаны еще пять лиц, ранее отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Калмыкии. В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22 лиц по ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем") продолжается.

О деле

По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Калмыкии, в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории колонии террористическое сообщество. Поддерживая его цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по декабрь 2019 года на территории ИК вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества.

После освобождения в 2015 году, находясь на территории Дагестана, Гасанов объявил себя амиром, то есть руководителем одного из незаконных вооруженных формирований, действовавшего в Дагестане. Впоследствии 31 марта 2015 года он был ликвидирован в городе Хасавюрт при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Следователями Главного СУ СКР РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов регионов России были проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.

Помимо этого, в марте 2021 года подразделениями ФСБ и МВД России на территории Республики Дагестан с целью пресечения другого преступления террористической направленности было установлено лицо, в отношении которого следователем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу ранее было вынесено постановление о его розыске в связи с участием в террористическом сообществе на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия в период отбывания им наказания. Мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в связи с чем ответным огнем был убит.

Ранее в ходе проведенного обыска на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия в одном из его помещений были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.