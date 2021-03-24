В Башкирии пять детей пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Пять детей получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Зилаирском районе в Башкирии. Все они госпитализированы, двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 1 км от н. п. Матраево Зилаирского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автотранспортных средств - грузового автомобиля марки ГАЗ-53 и автомобиля марки ВАЗ-2110. В автомобилях находились семь человек, из них пять детей. Прибывшие к месту сотрудники МЧС России произвели деблокирование пострадавших. По прибытии на место установлено, что погибших нет, пострадали пять человек (дети)", - говорится в сообщении.

Трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, они доставлены в центральную районную больницу Зилаирского района. Сообщение о ДТП поступило в 05:00 мск, добавили в МЧС.