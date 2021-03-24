СК начал проверку после смерти ребенка в перинатальном центре в Оренбурге

ТАСС, 24 марта. Следователи начали проверку после публикации в СМИ информации о смерти ребенка в Оренбургском областном перинатальном центре, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным СК, согласно распространенной в соцсети информации, в родильное отделение перинатального центра женщина поступила ночью 21 марта. Утром врачи констатировали смерть новорожденного. "Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области Вячеславом Зудерманом по данному факту поручено провести процессуальную проверку", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе областного Минздрава, по предварительной информации, во время родов у женщины случилось осложнение, и несмотря на оказание помощи, ребенок родился уже без признаков жизни. Министерство также проводит проверку. "Точную причину произошедшего поможет установить патологоанатомическое исследование", - отметили в Минздраве.