Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 24 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в результате автомобильной аварии в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили журналистам в МВД по региону в среду.

ДТП произошло в среду около 07:00 на 477-м км федеральной дороги "Кавказ". "Произошло столкновение трех автомашин - непассажирской "Газели" (грузовой рефрижератор), BMW X5 и "Лада-Гранта". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался со стороны г. Пятигорска, за ним следовала автомашина "Гранта", водитель иномарки ехал во встречном направлении. Первое столкновение произошло между иномаркой и "Газелью", после чего BMW столкнулась с "Грантой", которая съехала в кювет и опрокинулась", - уточнили в ведомстве.

В результате происшествия погибли водитель и два пассажира "Лады-Гранты". "Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме", - добавил в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.